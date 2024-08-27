Верба: «Не считаю себя тафгаем, но к дракам имею отношение»
Форвард «Авангарда» Марк Верба рассказал, как к относится к тому, что его считают тафгаем.
— Не могу назвать себя тафгаем, но действительно к дракам я имею непосредственное отношение, — приводит слова Вербы «РБ Спорт». — Поэтому отношусь спокойно. Это, наверное, даже можно отнести и к плюсам.
— И какие в этом плюсы?
— Как показывает практика, немногие готовы скинуть перчатки. Хоккей — достаточно контактный вид спорта, и иногда ситуация обязывает вступиться за партнера или решить какую-то конфликтную ситуацию. Болельщикам это нравится, это тоже часть шоу. Поэтому думаю, что это можно отнести к плюсу именно по этим причинам.
— Соперник может бояться атаковать кого-то из вашей команды?
— Не думаю, что это вызывает какой-то колоссальный страх. Но когда есть люди, которые могут вступиться и это будет грозить какими-то последствиями, тогда да.
В минувшем сезоне 26-летний россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (1+0) очко. В четырех играх плей-офф форвард не отметился результативными действиямию
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