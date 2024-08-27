Верба: «Звягин — огромный фанат хоккея, разбирает все мелочи»

Форвард «Авангарда» Марк Верба поделился мнением о работе под руководством главного тренера Сергея Звягина.

— В прошлом году весь сезон мы достаточно тесно работали, — приводит слова Вербы «РБ Спорт». — Хороший специалист, огромный фанат хоккея, досконально разбирает все мелочи, поэтому только позитивные впечатления. Работаем, узнаем много нового от него, строим команду и входим в сезон.

— Много обсуждалось, готов ли он быть главным тренером...

— Мне сложно судить, это, наверное, не мой вопрос. Но я думаю, что «Авангард» показывает хорошую игру и дальше будет только лучше.

— Что изменилось при Звягине, в сравнении с Михаилом Кравцом?

— Некоторые моменты в тактике изменили. Поменяли среднюю зону, зону атаки, давление — такие хоккейные вещи, которые, может быть, на первый взгляд не видны болельщикам. Стали больше времени уделять каким-то нюансам и деталям.

Звягин возглавил «Авангард» по ходу минувшего плей-офф, когда Михаил Кравец был отправлен в отставку.