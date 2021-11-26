Верба против Василевского: игроки КХЛ сняли шлема перед боем во время матча

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Автомобилист» (0:3, идет второй период) произошла драка между хоккеистами.

Форвард хозяев Марк Верба вызвал на бой защитника гостей Алексея Василевского. Отметим, что оба игрока сняли шлема перед началом поединка.

Василевский пропустил ряд ударов, но натянул сопернику на голову свитер и повалил Вербу на лед. Оба игрока получили по 5 минут штрафа на драку, а Марка наказали еще двумя минутами за неспортивное поведение.