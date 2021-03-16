Величкин может сменить Гросса в «Автомобилисте»
15:36
Как стало известно «СЭ», генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс покинет свой пост.
За шесть лет его работы команда выиграла всего одну серию плей-офф. Главным претендентом на эту должность является Геннадий Величкин, известный по работе в магнитогорском «Металлурге». На данный момент текущими вопросами комплектования состава занимается директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.
(Михаил Зислис)
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