Величкин может сменить Гросса в «Автомобилисте»

Как стало известно «СЭ», генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс покинет свой пост.

За шесть лет его работы команда выиграла всего одну серию плей-офф. Главным претендентом на эту должность является Геннадий Величкин, известный по работе в магнитогорском «Металлурге». На данный момент текущими вопросами комплектования состава занимается директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

(Михаил Зислис)