«Вегас» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ
«Даллас» на выезде победил «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.
Игра проходила 30 января на T-Mobile Arena (Парадайс).
Дубль у гостей оформил Маврик Бурк. Мэтт Дюшен и Уайатт Джонстон забросили по одной шайбе. Победный буллит реализовал Джейсон Робертсон.
У хозяев отличились Киган Колесар, Рейли Смит, Митч Марнер и российский нападающий Иван Барбашев. На его счету теперь 36 (13+23) очков в 53 матчах этого сезона.
«Даллас» (73 очка) одержал третью победу подряд и после 54 матчей занимает третье место в Западной конференции НХЛ. «Вегас» идет четвертым на «Западе» после 53 игр — 64 очка.
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