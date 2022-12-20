«Вегас» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
«Баффало» одержал победу над «Вегасом» (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей отметились Джефф Скиннер, Тейдж Томпсон, Лоуренс Пилут. У «Вегаса» шайбы забросили Чандлер Стивенсон и Райлли Смит.
Защитник «Голден Найтс» Даниил Мироманов и защитник «Сэйбрз» Илья Любушкин не отметились результативными действиями.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Баффало» — 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)
Голы: Скиннер — 16 (Так, Пилут), 21:53 — 0:1. Томпсон — 26 (Фицджеральд), 27:15 — 0:2. Пилут — 1 (Окпосо, Кребс), 33:28 — 0:3. Стивенсон — 8 (Амадио, Мартинес), 43:54 — 1:3. Смит — 17 (Пьетранджело, Карлссон), 57:38 — 2:3.
Нереализованный буллит: Маршессо (Вегас), 53:03.
Вратари: Хилл — Луукконен.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 43 (10+10+23) — 18 (6+7+5).
Наши: Мироманов (17.45/0/0) — Любушкин (15.37/0/-1).
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