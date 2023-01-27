Ведущая «Сочи» сделала приседания, потому что не смогла назвать место «Витязя» в таблице

Ведущая хоккейного клуба «Сочи» Ева Жук в прямом эфире не смогла назвать место «Витязя» в турнирной таблице. В наказание она должна была выполнять приседания в течение минуты.

«Витязь» занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 62 очка в 55 играх, «Сочи» идет на 11-й строчке, имея в активе 21 очко.

Ева Жук — актриса театра и кино, мастер спорта по большому теннису.