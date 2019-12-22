Ведущая клубного канала «Спартака» покидает клуб. Эффектное объявление ухода

Ведущая клубного канала хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова в Instagram объявила об уходе из клуба.

— Ща попытаюсь без эмоций, но, наверное, не получится! Я буду честна с вами! — написала Ушакова.

Суть в чем? Я ухожу из ХК «Спартак». Теперь уже точно! И да, я конечно расстроена, огорчена, и т.д. но это мое окончательное решение! Несмотря на всю мою любовь к красно-белым, несмотря на все наши с вами мур-мур на домашних матчах! Знайте, я с вами! Болельщики мне как родные!

Честно скажу, я не сразу стала одной из вас. И поначалу ходила на матчи просто как приглашенный гость, после чего мне предложили контракт с клубом в качестве бэкстейдж ведущей. Потом было два отличных сезона, которые мы более-менее слаженно работали в команде, но потом что-то пошло не так. Во мне достаточно самокритики, чтобы признаться — не все, из того что я делала было вышкой/топом/ништяком, но я делала это не за большие деньги и с душой, и всегда стремилась к командной работе. Добрые и смешные выпуски были целью, а вы — неотъемлемая часть этих выпусков! Но со временем появилось какое-то напряжение, я чувствовала это, но причин не знаю.

Клуб не ставил передо мной конкретных задач, но во взглядах на контент мы, видимо, не совпадаем больше. Я не готова работать «вхолостую», тратить столько энергии, задействовать вас, если это не будет иметь поддержки клуба. А клуб- это руководство, игроки, административный блок. И как везде, рулит человеческий фактор. Видимо в нашем случае сыграл роль именно он. Уходить мне надо было уже после слов: «Пиара «Спартака» от тебя нет».