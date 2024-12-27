Вайсфельд считает маловероятным попадание минского «Динамо» в топ-5 «Запада»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил шансы минского «Динамо» в плей-офф нынешнего сезона.

«У «Динамо» хороший состав. Было неожиданно, что они так неровно выступали в начале сезона. Сейчас они играют прилично. Не думаю, что будут претендовать на Кубок Гагарина, но команда добротная. Мы помним, как они в прошлом году с московским «Динамо» на равных играли в плей-офф. Так что никому с ними не будет легко. Тем не менее, на мой взгляд, попадание Минска в топ-5 на «Западе» маловероятно», — цитирует Вайсфельда Legalbet.by.

После 38 матчей минчане занимают седьмое место в Западной конференции с 45 очками. Отставание от идущей на пятой строчке «Северстали» составляет три балла.