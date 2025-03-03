Вайсфельд: «При Буше организация игры «Авангарда» совсем на другом уровне»

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал игру «Авангарда» в этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«Авангард» — главный претендент на Кубок Гагарина? Думаю, что «Авангард» — один из претендентов. Просто в этом чемпионате все так волнами идет. Временами какая-то команда выстреливает. То «Автомобилист» 11 матчей подряд выигрывает, то «Салават Юлаев» всех разрывает, потом «Авангард». Все зависит от того, в каком состоянии команды подойдут к плей-офф. Насколько сильно добавил «Авангард» при Буше? Буше, конечно, это важный фактор. Но не стоит забывать, что там половину команды поменяли. Там и состав изменился. Одно из ключевых событий — это то, что у них Серебряков появился. И Бердин в тех матчах, в которых выходил, играл очень достойно. Это тоже очень важный момент, когда топовый вратарь есть. Без топового вратаря вообще невозможно на что-то претендовать. А что касается Буше, то, конечно, организация игры совсем на другом уровне сейчас», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

После 60 матчей «Авангард» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 74 очками.