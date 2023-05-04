Вайсфельд рассказал о переговорах с «Авангардом»

Эксперт Леонид Вайсфельд рассказал о своих впечатлениях от переговоров с «Авангардом» на должность нового генерального менеджера.

28 апреля Антон Курьянов назначен на пост генерального менеджера «Авангарда».

«Я уже говорил, что так и не понял, чего хотят в Омске, чем руководствуется Крылов. Прочитал его интервью о выборе нового генменеджера, в котором он рассказал, что пообщался с несколькими претендентами, заслушал их концепции и принял решение в пользу Курьянова. Стесняюсь спросить, что же за концепцию представил Курьянов, что она оказалась лучше, чем у остальных претендентов?! А вообще, анализируя нашу встречу с Крыловым, понимаю, что он и не собирался предлагать мне эту работу. Тогда я просто не понимаю, для чего вообще нужна была эта встреча? Может, просто хотел пообщаться», — приводит слова Вайсфельда Betonmobile.ru.

«Авангард» в сезоне-2022/23 дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).