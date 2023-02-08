Вайсфельд рассказал, как работал с отцом Григория Панина в «Ладе»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд рассказал в эфире «СЭ», как работал с селекционерами в период, когда был генеральным менеджером «Лады».

— В «Ладе» селекционером у меня работал папа Григория Панина. Я ему говорю: «Что ты мне везешь мусор пачками?» Он мне: «Ну ты же скажешь, что я не работаю». Да ты Григоренко одного привези и можешь курить целый год! Огромное количество молодых все равно не переваришь. Они ведь и друг другу развиваться не дают, как пауки в банке.

Вайсфельд работал в «Ладе» с 2003 по 2005 год.