Леонид Вайсфельд: «Шарипзянову надо посмотреть на себя в зеркало»
Эксперт «СЭ» Леонид Вайсфельд в прямом эфире прокомментировал удаление до конца матча форварда «Металлурга» Джоша Карри в первой игре серии против «Авангарда» за удар Дамира Шарипзянова.
— Так нельзя играть. Если в судейском комитете говорят, что борются с симуляциями и никак не наказывают Шарипзянова, то вообще не стоит это декларировать.
Если бы падал Шипачев, Окулов, Голдобин, то ладно. Но когда падают такие парни, как Тимкин или Чибисов... Но они не падают.
Когда я был скаутом «Торонто», мы смотрели за игрой Николая Антропова в «Динамо». Он почти под два метра. И падает при малейшем касании. Скауты спрашивают: «А что он падает все время?» Коля потом объяснил: «Две минуты хочу заработать». Скауты говорят: «Такой игрок, как Антропов, не должен падать. Он вообще не должен показывать, что его можно свалить».
Шарипзянов в нашем понимании — железный человек, все шайбы на себя ловит. Ему надо на себя в зеркало посмотреть немного.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|2 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|23.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|23.03
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -