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Леонид Вайсфельд: «Шарипзянову надо посмотреть на себя в зеркало»

Вайсфельд прокомментировал удаление Карри в первой игре серии против «Авангарда»
Отдел хоккея «СЭ»
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Эксперт «СЭ» Леонид Вайсфельд в прямом эфире прокомментировал удаление до конца матча форварда «Металлурга» Джоша Карри в первой игре серии против «Авангарда» за удар Дамира Шарипзянова.

— Так нельзя играть. Если в судейском комитете говорят, что борются с симуляциями и никак не наказывают Шарипзянова, то вообще не стоит это декларировать.

Если бы падал Шипачев, Окулов, Голдобин, то ладно. Но когда падают такие парни, как Тимкин или Чибисов... Но они не падают.

Когда я был скаутом «Торонто», мы смотрели за игрой Николая Антропова в «Динамо». Он почти под два метра. И падает при малейшем касании. Скауты спрашивают: «А что он падает все время?» Коля потом объяснил: «Две минуты хочу заработать». Скауты говорят: «Такой игрок, как Антропов, не должен падать. Он вообще не должен показывать, что его можно свалить».

Шарипзянов в нашем понимании — железный человек, все шайбы на себя ловит. Ему надо на себя в зеркало посмотреть немного.

Хоккей
ХК Авангард
Леонид Вайсфельд
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3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
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7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
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10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
2 - 1
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2 - 1
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1 - 2
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0 - 0
5. СКА - Спартак
0 - 0
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
0 - 0
1 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
3 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
1 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
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3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
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5. Металлург - Барыс
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