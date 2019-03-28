Экс-менеджер клубов КХЛ и бывший арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал отмену гола СКА в матче с ЦСКА.

– Площадь ворот имеет трехмерную форму, – заявил Вайсфельд. – Когда Белов поднимал ногу, он все равно находился в площади ворот, перед голкипером – на линии броска. Значит, это визуальная помеха. Это мое предположение, потому что я не вижу всех повторов, которые показывают в судейской комнате.

Напомним, что в первом матче финала Западной конференции ЦСКА – СКА при счете 2:1 в пользу московских армейцев шайба после броска форварда гостей Евгения Кетова оказалась в воротах Ильи Сорокина. На пятачке находился Антон Белов, который закрывал обзор голкиперу ЦСКА. Главные арбитры матча Евгений Ромасько и Сергей Беляев после видеопросмотра отменили взятие ворот с формулировкой "визуальная помеха вратарю". (Евгений Белоусов)