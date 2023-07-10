Вайсфельд предположил, почему КХЛ и ФХР не сошлись в вопросе легитимности контракта ЦСКА с Федотовым

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд проанализировал заявления Континентальной хоккейной лиги и Федерации хоккея России относительно контракта московского ЦСКА с вратарем Иваном Федотовым.

«У меня одно предположение. Регламентирующие документы у Федерации хоккея свои, а у КХЛ свои. Видимо, КХЛ посчитала, что Федотов может играть за ЦСКА. С точки зрения КХЛ логика простая. Мы с НХЛ уважаем контракты друг друга, но подписанного контракта на сезон-2023/24 нет. Так что и уважать нечего. А что касается ФХР, то я не понимаю, в чем идея консультаций с Международной федерацией хоккея. Они нас отовсюду убрали, а мы должны с ними консультироваться», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.

КХЛ зарегистрировала это соглашение, а ФХР настаивает на необходимости дополнительных консультаций с Международной федерацией хоккея.

8 июля 26-летний голкипер заключил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25. По информации «СЭ», оклад россиянина составит 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.

8 июля КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова.

3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «СЭ», что у Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24.