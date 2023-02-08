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Сегодня, 13:36

Вайсфельд: «СКА нужно задуматься: они не смогли справиться с Ткачевым, а теперь и с Гусевым»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о возможном конфликте нападающего СКА Никиты Гусева с тренерским штабом.

Форвард пропустил три последних матча команды из Санкт-Петербурга.

— Гусев не выдает КПД в соответствии со своим талантом, — сказал Вайсфельд в эфире «СЭ». — Он неплохо реализовал себя для обычного хоккеиста. Первый аспект — Гусеву нужно посмотреть в зеркало. А во-вторых, СКА нужно задуматься: они не смогли справиться с Ткачевым, а теперь и с Гусевым.

В сезоне-2022/23 Гусев набрал 42 (20+22) очка в 33 матчах за СКА.

Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Леонид Вайсфельд
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