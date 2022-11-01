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Сегодня, 12:46

Леонид Вайсфельд: «Возвращение «Лады» в КХЛ — это вопрос денег»

Мария Гусева
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд отреагировал на новость о том, что «Лада» подала заявку на включение в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Возвращение «Лады» — это вопрос денег. Инфраструктура у них есть, школа тоже, дворец хороший. Если у них будет достойное финансирование, то это в любом случае плюс и для Тольятти, и для КХЛ. Летом состав КХЛ покинули «Йокерит» и рижское «Динамо», можно ли рассмотреть вариант с увеличением команд в лиге? Принять-то можно хоть 10 команд. Вопрос лишь в том, у кого есть деньги на то, чтобы содержать команду в КХЛ. Понятно, что инфраструктура, школа должна быть в том числе. А кого принять? Кто может?», — цитирует Vprognoze.ru Вайсфельда.

Тольяттинский клуб выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018 год. «Лада» была исключена из КХЛ в 2018 году по решению совета директоров лиги. Клуб занял одно из последних мест в рейтинге команд, учитывавшем в том числе финансовые и инфраструктурные показатели.

«Лада» занимает 6-е место в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), набрав 26 очков в 18 матчах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10394297-vajsfeld-obyasnil-s-chem-svyazano-vozmozhnoe-vozvraschenie-lady-v-khl.html
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Леонид Вайсфельд
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