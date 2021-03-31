Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Вайсфельд оценил работу Скабелки в «Локо»: «К нему будут предъявляться более высокие требования»

11:16
Теги:

Известный хоккейный эксперт, комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал поражение «Локомотива» в серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина с ЦСКА, а также поделился мнением о главном тренере ярославского клуба Андрее Скабелке.

29&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Мэт Робинссон (37-й номер), Антон Слепышев (9), Никита Сошников (44) и&nbsp;Марио Кемпе (23).ЦСКА ожидаемо в финале «Запада». Но «Локомотиву» все равно спасибо

«ЦСКА — команда посильнее «Локомотива», но в этой серии все было очень близко. В частности, когда был пятый матч, где победил при счете 3:2 ЦСКА, с моей точки зрения, два гола на Эдварде Паскуале. Он хорошо отыграл серию, но пятый матч его. Просто ЦСКА сильная команда, и ничего удивительного, что они победили. «Локомотив» играл достойно, не хватило чуть-чуть.

Скабелка — очень хороший специалист, у него еще год контракта с «Локомотивом», но лучшим назвать не могу. Думаю, в следующем году к нему будут предъявляться более высокие требования. «Локомотив» — это команда с амбициями и возможностями. В следующем году будет другой спрос.

Кого могу назвать лучшим тренером на данный момент? Никого. К тренерам это вообще не применительно, потому что невозможно объективно оценить уровень тренера, поскольку они все работают в разных условиях. К примеру, Игорь Никитин — он очень хороший тренер, но ни у кого же нет такого уровня команды, как у него", — цитирует Вайсфельда «Реальное время».

«Локомотив» проиграл ЦСКА со счетом 0:2 в седьмом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина. Победа в противостоянии осталась за командой из Москвы со счетом 4-3. 50-летний тренер Скабелка работает в «Локо» с мая 2020 года.

Дополнительная информация:

https://realnoevremya.ru/articles/207923-leonid-vaysfeld---o-finalnyh-seriyah-zapadnoy-i-vostochnoy-konferenciy

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...