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Сегодня, 14:31

Вайсфельд оценил отсутствие трансферов у «Салавата Юлаева»

Михаил Зислис
Обозреватель
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Эксперт Леонид Вайсфельд в прямом эфире на канале «СЭ» прокомментировал отсутствие трансферов «Салавата Юлаева», несмотря на обещание руководства подписать новичков.

«В трансферных делах нельзя комментировать процесс, надо комментировать случившийся факт.

В Уфе же могли сказать, что трансферов нет, потому что нет тех, кто усилит нашу команду. И все», — сказал Вайсфельд.

«Салават Юлаев» занимает пятое место на «Востоке» с 55 очками в 45 играх.

 
ХК Салават Юлаев
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