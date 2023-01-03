Вайсфельд оценил отсутствие трансферов у «Салавата Юлаева»
Эксперт Леонид Вайсфельд в прямом эфире на канале «СЭ» прокомментировал отсутствие трансферов «Салавата Юлаева», несмотря на обещание руководства подписать новичков.
«В трансферных делах нельзя комментировать процесс, надо комментировать случившийся факт.
В Уфе же могли сказать, что трансферов нет, потому что нет тех, кто усилит нашу команду. И все», — сказал Вайсфельд.
«Салават Юлаев» занимает пятое место на «Востоке» с 55 очками в 45 играх.
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