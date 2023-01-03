Вайсфельд оценил отсутствие трансферов у «Салавата Юлаева»

Эксперт Леонид Вайсфельд в прямом эфире на канале «СЭ» прокомментировал отсутствие трансферов «Салавата Юлаева», несмотря на обещание руководства подписать новичков.

«В трансферных делах нельзя комментировать процесс, надо комментировать случившийся факт.

В Уфе же могли сказать, что трансферов нет, потому что нет тех, кто усилит нашу команду. И все», — сказал Вайсфельд.