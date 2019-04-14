Вайсфельд об отмененном голе "Авангарда": "Спросите Быкова, члена комитета ИИХФ по правилам. Меняют их по 10 раз"

Бывший судья, известный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд высказался по поводу незасчитанной шайбы "Авангарда" в первом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:5). Гол был отменен, поскольку шайба влетела в ворота от конька игрока атакующей команды.

– Решение принято правильное, – цитирует официальный сайт канала 360 Вайсфельда. – Я порекомендую вам Вячеслава Быкова. Он член комитета ИИХФ по правилам. Они там заседают и они это придумывают. Задайте ему вопрос, зачем это правило они придумали. Они меняют правила по десять раз.

В ИИХФ есть комитет по правилам. Представьте себе, что мы сидим в этом комитете и думаем: "А вдруг нас разгонят, если мы что-то не придумаем. Надо что-то поменять". Вот мы взяли и выдумали хрень типа вот этого (правила). И на следующий год что-то другое и так далее. Существует комитет по правилам, в который входит Быков, надо ему задать вопрос, вот kicking motion – удар ногой. Почему это правило изменили?