Вайсфельд об обмене Плотникова в «Амур»: «При действующем потолке зарплат необходимо кем-то жертвовать»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал обмен нападающего Сергея Плотникова из СКА в «Амур» в обмен на права на форварда Игоря Руденкова.

— Обмен связан, скорее всего, с тем, что армейцы пытаются вписаться в платежную ведомость. Соответственно, при таком действующем потолке зарплат необходимо кем-то жертвовать. Думаю, если бы лимита не было, то вряд ли они бы расстались с Плотниковым, но в такой-то ситуации кем-то жертвовать нужно. Плюс если соответствует действительности, что главным тренером будет Валерий Брагин, то мне почему-то кажется, что Плотников не его формата игрок. То, что он возвращается домой, это, наверное, плюс для него. Последний год контракта отыграет — там будет видно. В то же время, я сомневаюсь, что Руденков сможет закрепиться в СКА, в моем понимании это игрок первых двух звеньев. Теоретически это возможно, но маловероятно. Думаю, что армейцы будут использовать эти права как некий актив для обмена.