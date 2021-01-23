Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал для «СЭ» эпизод, произошедший на матч МХЛ между «Омскими Ястребами» и «Кузнецкими медведями». В результате потасовки хоккеист «Кузнецких медведей» Демид Паничкин был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

— Конечно, такие вещи не должны происходить — это всем понятно. Но, как мне показалось, потасовку инициировал именно парень из «Кузнецких медведей». Я ни в коем случае не оправдываю действие омского хоккеиста — бить человек об лед головой недопустимо, но, мне кажется, что начал драку не он. Этот эпизод неоднозначный.

Когда человек ввязывается в драку — он понимает, что можно получить. Но есть определенный, так скажем, кодекс чести в драке. Вот игрок из «Омских ястребов» его и нарушил. Если ты видишь, что ты уже победил, то нужно прекращать. У нас же не ММА. А он начал его добивать — вот это и плохо.

— Могли ли судьи препятствовать этому эпизоду, если бы вовремя разняли хоккеистов?

— Когда хоккеисты уже лежат на льду, то ты уже ничего не сделаешь. Если бы они стояли, то еще можно было бы попытаться разнять, а когда они на льду, то тут уже ничего не сделаешь.

— Как отнеслись к решению «Медведей» не выходить на второй матч? Лига уже засчитала им техническое поражение.

— Мне это не нравится. Что это за демонстрация — мне не понятно. Я понимаю, если бы лига закрыла глаза на этот эпизод, но такого же нет. Все осудили такое поступок, дисквалификацию дали — а что еще сделать? Чего хотят добиться таким показательным решением? Это совсем не понятная позиция.

(Владимир Пушкарев)