Вайсфельд о приостановлении КХЛ: «Решение было принято, чтобы игроки сборной не заразились»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КХЛ перенести игровые дни на более поздние даты из-за коронавируса.

«Думаю, такое решение было принято, чтобы игроки сборной не заразились. Перед тем как переносить игровые дни, КХЛ взвесила все варианты. Почему возможно проведение матчей во время Олимпиады? А больше и нет других вариантов. Нельзя говорить, насколько это правильное или неправильное решение, когда нет другого выхода. Хоккеисты же не могут по два матча в день играть?», — сказал Вайсфельд «СЭ».

В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых Лига объявит дополнительно.