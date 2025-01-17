Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:40

Вайсфельд не видит проблемы в зависимости «Салавата Юлаева» от легионеров

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Хоккейный эксперт и бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказал мнение о зависимости «Салавата Юлаева» от легионеров.

«Об этом многие говорят, но я не понимаю, что здесь плохого? Когда есть ярко выраженные лидеры, мне кажется, это хорошо. Понятно, что существует опасность, что кто-то, не дай Бог, травму получит. Но что плохого в том, что у команды есть очень сильные игроки? Набирают очки только против команд из нижней части таблицы? Может быть, это просто стечение обстоятельств. Нельзя сказать, что это такая закономерность ярко выраженная», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

Уфимцы занимают 2-е место в Восточной конференции, набрав 60 очков в 48 играх.

Источник: РБ Спорт
ХК Салават Юлаев
Леонид Вайсфельд
Читайте также
Биатлонист Серохвостов поспорил на свою прическу — и проиграл. Хотя в гонке стал первым
Умер трехкратный призер Олимпиады пловец Дмитрий Волков
Мошенники заставили 92-летнего партизана ВОВ выбросить сбережения в окно
СМИ узнали об активных продажах россиянами и финнами недвижимости в Эстонии
РФС проводит расследование судей. Новые подробности коррупционного скандала в футболе
СМИ сообщили о вывозе украинок из Польши для создания «Украинского легиона»
Популярное видео
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вайсфельд считает, что «Ак Барс» играет ниже своих возможностей

Матч «Спартак» — «Куньлунь» прервали на 15 минут для замены защитного стекла
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 37 10 76
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 45 26 19 59
4 Северсталь 46 28 18 57
5 Спартак 44 26 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 45 29 16 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Автомобилист 45 26 19 58
5 Металлург Мг 46 28 18 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
Результаты / календарь
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
17.01 15:30
Сибирь – Локомотив
 2 : 3 Б
17.01 16:30
Авангард – ЦСКА
 4 : 0
17.01 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 1 : 4
17.01 19:30
Спартак – Куньлунь РС
 - : -
17.01 19:30
Нефтехимик – Трактор
 - : -
17.01 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости