Вайсфельд не считает «Трактор» явным фаворитом Кубка Гагарина

Хоккейный эксперт и бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о шансах «Трактора» на Кубок Гагарина в этом сезоне.

«Я бы не назвал их фаворитами, но шанс, безусловно, есть. Здесь же очень важно, чтобы все сложилось соответствующим образом, как, например, у Магнитогорска в прошлом году. Почему они не безусловные фавориты? Они же не идут, как каток, по таблице — как, например, «Локомотив». Понятно, что Ярославлю никто не гарантировал Кубок Гагарина. Скажем так, «Трактор» играет хорошо, но не выглядит настолько сильнее конкурентов по игре», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».