Вайсфельд не считает «Трактор» явным фаворитом Кубка Гагарина
Хоккейный эксперт и бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о шансах «Трактора» на Кубок Гагарина в этом сезоне.
«Я бы не назвал их фаворитами, но шанс, безусловно, есть. Здесь же очень важно, чтобы все сложилось соответствующим образом, как, например, у Магнитогорска в прошлом году. Почему они не безусловные фавориты? Они же не идут, как каток, по таблице — как, например, «Локомотив». Понятно, что Ярославлю никто не гарантировал Кубок Гагарина. Скажем так, «Трактор» играет хорошо, но не выглядит настолько сильнее конкурентов по игре», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».
«Трактор» лидирует в Восточной конференции, набрав 65 очков в 48 матчах. В сезоне-2023/24 челябинская команда дошла до полуфинала плей-офф FONBET КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|37
|10
|76
|2
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|3
|Спартак
|45
|27
|18
|59
|4
|ЦСКА
|45
|26
|19
|59
|5
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|48
|30
|18
|65
|2
|Сал. Юлаев
|45
|29
|16
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Автомобилист
|45
|26
|19
|58
|5
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|6
|Авангард
|45
|24
|21
|51
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|45
|19
|26
|44
|9
|Лада
|44
|18
|26
|42
|10
|Нефтехимик
|46
|14
|32
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|17.01
|15:30
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Сибирь – Локомотив
|2 : 3 Б
|17.01
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|4 : 0
|17.01
|17:00
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Сал. Юлаев – Автомобилист
|1 : 4
|17.01
|19:30
|
Спартак – Куньлунь РС
|2 : 0
|17.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|2 : 4
|17.01
|19:30
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Динамо М – Сочи
|1 : 3