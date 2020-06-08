КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Вайсфельд не понимает, что происходит в «Салавате Юлаеве»

21:50
Теги:

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал изменения в «Салавате Юлаеве». В межсезонье на посту главного тренера Николая Цулыгина заменил Томи Лямся, ранее входивший в штаб российского специалиста.

— Главного тренера, может, где-то и меняли на помощника, но чтобы успешного главного тренера меняли на помощника, я таких прецедентов не знаю, — цитирует Вайсфельда «Реальное время». — То, что происходит в Уфе, мне непонятно,

Для чего они берут этих белорусских хоккеистов? Понимаю, если бы они были элитного уровня, но когда это просто средние игроки... Коробов вообще не попадал в состав Хабаровска.

Дополнительная информация:

https://realnoevremya.ru/articles/177016-kak-prohodit-mezhsezone-salavata-yulaeva

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир