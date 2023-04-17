Вайсфельд назвал ключевой фактор для вхождения в КХЛ еще одной команды из Казахстана

Российский судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд рассказал, что думает о предложении вице-президента Континентальной хоккейной лиги Валерия Каменского расширить количество участников турнира.

Также Каменский сообщил о желании попасть в КХЛ еще одной команды из Казахстана.

«Уровень хоккея в Казахстане в данном случае не играет никакой роли. Это вопрос денег. Если у казахстанского клуба будет серьезное финансирование, они могут собрать команду любой силы. У них же нет лимита на легионеров. А уровень хоккея в чемпионате Казахстана никак не коррелирует с возможностью включения в состав КХЛ. Здесь важны другие параметры», — цитирует Вайсфельда Vprognoze.ru.

На данный момент в КХЛ помимо российских команд выступают минское «Динамо», «Куньлунь Ред Стар» из Пекина и «Барыс» из Астаны.