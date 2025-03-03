Вайсфельд — о СКА: «Никто не знает, в каком состоянии они подойдут к плей-офф»

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал игру СКА в этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«В чем проблемы СКА? Я последнюю игру с Минском не видел, а вот что касается предыдущих, то мне кажется, что у них организация игры в обороне вызывает вопросы. Плюс у них, насколько я понимаю, нет четкого первого номера. Это тоже очень важно. То есть я хочу сказать, что они еще не определились, а уже вроде пора, потому что плей-офф скоро. А так у СКА игроки сильные и потенциал высокий. Можно ли за оставшиеся матчи регулярного чемпионата решить все проблемы, чтобы претендовать на Кубок Гагарина? Решить можно. Но я уже говорил, что все идет волнами: либо затяжные победы, либо затяжные спады. Никто не знает, в каком состоянии они к плей-офф подойдут. У них тоже была серия побед. Спортивная форма подразумевает волнообразный характер. Может быть, у них сейчас спад, а к плей-офф будет подъем», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

После 61 матча петербургская команда занимает 7-е место в Западной конференции с 71 очком.