Вайсфельд — о «Сибири»: «Думал, какая-то нереально слабая команда»
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд ответил на вопрос о том, какая команда КХЛ удивила его на старте сезона.
«Честно говоря, не думал, что у «Металлурга» будет такой неудачный старт. Все понимали, что там игроки травмированы, но с другой стороны, какой-то уровень должен быть. «Динамо» — то же самое, но они потихонечку выкарабкиваются. Сейчас вообще далеко идущих выводов делать нельзя, это начало сезона. Удивила «Сибирь»! В первых трех играх они настолько беспомощно выглядели. Думал, какая-то нереально слабая команда. А потом вдруг какое-то преображение наступает — в пяти подряд матчах побеждают, играют здорово», — цитирует Вайсфельда Legalbet.
Московское «Динамо» с 6 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» (6) располагается на 11-й строчке на «Востоке», «Сибирь» (10) идет на второй позиции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|8
|5
|3
|11
|2
|Сибирь
|8
|5
|3
|10
|3
|Трактор
|7
|4
|3
|10
|4
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|5
|Адмирал
|6
|4
|2
|9
|6
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|7
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|8
|Авангард
|7
|3
|4
|7
|9
|Металлург Мг
|8
|3
|5
|6
|10
|Лада
|7
|2
|5
|5
|11
|Амур
|6
|2
|4
|4
|12
|Барыс
|7
|1
|6
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|7
|5
|2
|11
|2
|Спартак
|7
|5
|2
|11
|3
|Северсталь
|8
|5
|3
|10
|4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|10
|5
|СКА
|7
|4
|3
|9
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Витязь
|7
|3
|4
|6
|8
|Динамо М
|8
|3
|5
|6
|9
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|10
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|11
|Сочи
|6
|2
|4
|4
|23.09
|17:00
|
Трактор – Спартак
|2 : 3 Б
|23.09
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|5 : 3
|23.09
|19:30
|
СКА – Авангард
|- : -
|23.09
|19:30
|
Локомотив – Северсталь
|- : -