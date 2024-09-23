Вайсфельд — о «Сибири»: «Думал, какая-то нереально слабая команда»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд ответил на вопрос о том, какая команда КХЛ удивила его на старте сезона.

«Честно говоря, не думал, что у «Металлурга» будет такой неудачный старт. Все понимали, что там игроки травмированы, но с другой стороны, какой-то уровень должен быть. «Динамо» — то же самое, но они потихонечку выкарабкиваются. Сейчас вообще далеко идущих выводов делать нельзя, это начало сезона. Удивила «Сибирь»! В первых трех играх они настолько беспомощно выглядели. Думал, какая-то нереально слабая команда. А потом вдруг какое-то преображение наступает — в пяти подряд матчах побеждают, играют здорово», — цитирует Вайсфельда Legalbet.

Московское «Динамо» с 6 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» (6) располагается на 11-й строчке на «Востоке», «Сибирь» (10) идет на второй позиции.