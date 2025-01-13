Вайсфельд — о «Торпедо»: «Редко бывает, чтобы команда дома играла так плохо»
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд высказался о выступлениях «Торпедо» под руководством главного тренера Игоря Ларионова в этом сезоне.
«Пока у «Торпедо» явный спад, потому что в основном они сейчас проигрывают, — приводит Legalbet слова Вайсфельда. — Меня удивляет, что они дома плохо играют. Интересно, с чем это связано. Редко бывает, чтобы команда дома играла так плохо. Там и поддержка хорошая, и зрители ходят. «Торпедо» находится на своем месте в таблице, так и думал, что они будут плюс-минус на нем. Это не сенсация. Но чемпионат еще не закончен, еще многое может измениться. Рано делать выводы.
Согласен, что Ларионов ограничен в ресурсах в «Торпедо», но ограниченных в ресурсах команд много. Это не новость. По поводу работы в более статусной команде, то этот вопрос надо задавать самому Ларионову и руководителям клубов, у которых больше ресурсов. Спрогнозировать я не могу, но отвечу, что такое не исключено».
После 43 матчей FONBET Чемпионата КХЛ «Торпедо» занимает восьмое место в Западной конференции с 46 очками. В понедельник нижегородцы дома сыграют с «Трактором», начало — в 19:00 мск.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|45
|35
|10
|72
|2
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|3
|Спартак
|42
|26
|16
|57
|4
|ЦСКА
|43
|25
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|45
|25
|20
|56
|6
|Северсталь
|44
|27
|17
|55
|7
|СКА
|43
|25
|18
|54
|8
|Торпедо
|43
|19
|24
|46
|9
|Куньлунь РС
|44
|20
|24
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|42
|13
|29
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|45
|27
|18
|59
|2
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|3
|Ак Барс
|42
|27
|15
|56
|4
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|56
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|42
|18
|24
|40
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|13.01
|15:30
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Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|13.01
|17:00
|
Металлург Мг – Сочи
|- : -
|13.01
|19:00
|
Торпедо – Трактор
|- : -
|13.01
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|13.01
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -