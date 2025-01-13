Вайсфельд — о «Торпедо»: «Редко бывает, чтобы команда дома играла так плохо»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд высказался о выступлениях «Торпедо» под руководством главного тренера Игоря Ларионова в этом сезоне.

«Пока у «Торпедо» явный спад, потому что в основном они сейчас проигрывают, — приводит Legalbet слова Вайсфельда. — Меня удивляет, что они дома плохо играют. Интересно, с чем это связано. Редко бывает, чтобы команда дома играла так плохо. Там и поддержка хорошая, и зрители ходят. «Торпедо» находится на своем месте в таблице, так и думал, что они будут плюс-минус на нем. Это не сенсация. Но чемпионат еще не закончен, еще многое может измениться. Рано делать выводы.

Согласен, что Ларионов ограничен в ресурсах в «Торпедо», но ограниченных в ресурсах команд много. Это не новость. По поводу работы в более статусной команде, то этот вопрос надо задавать самому Ларионову и руководителям клубов, у которых больше ресурсов. Спрогнозировать я не могу, но отвечу, что такое не исключено».

После 43 матчей FONBET Чемпионата КХЛ «Торпедо» занимает восьмое место в Западной конференции с 46 очками. В понедельник нижегородцы дома сыграют с «Трактором», начало — в 19:00 мск.