Василий Токранов: "СКА старается, но "Спартак" тоже хорошо играет"

Защитник СКА Василий Токранов поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" (2:1) в пятом матче первого раунда плей-офф. Счет в серии – 3-2 в пользу армейцев.

– Пока у нас с реализацией не получается, работаем на тренировках. Надеюсь, дальше будет лучше.

– Гудачек сегодня поймал кураж?

– Он не первую игру поймал кураж. Он как поймает его, так начинает все ловить. Как видите, моментов много, просто не получается забить.

– После длительных атак СКА "Спартак" начинал создавать очень опасные моменты. В чем причина таких ошибок?

– Это хоккей, ошибки случаются. Ничего с этим не поделать.

– Рундблада как-то по-особенному поздравили со второй победной шайбой подряд?

– По плечу похлопали, молодчик.

– Почему оборона СКА пропускает так много контратак?

– Разберемся. Мы знаем причину, будем стараться ее исправить.

– СКА сегодня не только отыгрался, но и повел в серии. Можно сказать, что вам теперь психологически легче?

– Слушайте, мы стараемся. Но тут сложно что-то сказать. "Спартак" тоже хорошо играет, то две шайбу за одну минут забьют, то на последних секундах сравняют.​ (Игорь Еронко)