Василий Токранов: «Думал, уже все. Но вратарь ошибся»
Защитник СКА Василий Токранов стал автором хет-трика в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:4 ОТ).
— Нечасто защитники делают хет-трики.
— Сделал, хорошо получилось. Помог команде выиграть, — приводит слова Токранова официальный сайт СКА.
— Почему всегда не получается так активно играть в большинстве?
— Соперники же разбирают перед игрой и большинство, и меньшинство. Как и мы. Выбирают тактику, схему, и стараются выполнять задание, мешать нам забить.
— Сегодня и партнеры здорово на пятаке работали.
— Хорошо закрывали, хорошо накатывали. А мне что — бросить-то не так трудно.
— Последний бросок со сломанной клюшкой особенно удался.
— Я уже на смену поехал. Думал, уже все. Но вратарь ошибся.
— Вы много раз играли в Уфе. Это самый памятный ваш матч?
— Нет, когда-то мы тут выиграли крупно, хотя я и не забил. Уфу всегда приятно обыгрывать.
— Это восьмая победа подряд.
— Проигрывать не хочется. Мы сейчас наигрываем командные действия, готовимся к плей-офф.
— В чем главный фактор успеха?
— Самоотдача. Все работали, старались, бились. Победа всегда заключается в этом.
— Три раза уступали в счете. Откуда силы?
— Мы всегда уверены в себе. Если не так, какой смысл играть в хоккей? Нужно бороться до конца. Да, что-то может не получаться, но все со временем придет.