Василий Токранов: «Думал, уже все. Но вратарь ошибся»

Защитник СКА Василий Токранов стал автором хет-трика в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:4 ОТ).

— Нечасто защитники делают хет-трики.

— Сделал, хорошо получилось. Помог команде выиграть, — приводит слова Токранова официальный сайт СКА.

— Почему всегда не получается так активно играть в большинстве?

— Соперники же разбирают перед игрой и большинство, и меньшинство. Как и мы. Выбирают тактику, схему, и стараются выполнять задание, мешать нам забить.

— Сегодня и партнеры здорово на пятаке работали.

— Хорошо закрывали, хорошо накатывали. А мне что — бросить-то не так трудно.

— Последний бросок со сломанной клюшкой особенно удался.

— Я уже на смену поехал. Думал, уже все. Но вратарь ошибся.

— Вы много раз играли в Уфе. Это самый памятный ваш матч?

— Нет, когда-то мы тут выиграли крупно, хотя я и не забил. Уфу всегда приятно обыгрывать.

— Это восьмая победа подряд.

— Проигрывать не хочется. Мы сейчас наигрываем командные действия, готовимся к плей-офф.

— В чем главный фактор успеха?

— Самоотдача. Все работали, старались, бились. Победа всегда заключается в этом.

— Три раза уступали в счете. Откуда силы?

— Мы всегда уверены в себе. Если не так, какой смысл играть в хоккей? Нужно бороться до конца. Да, что-то может не получаться, но все со временем придет.