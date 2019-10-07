Защитник СКА Василий Токранов прокомментировал результат матча со «Спартаком» (2:3 ОТ).

— Впечатления хорошие только от второго и третьего периода. Играли, давили, но не реализовали моменты. Много большинства, но не получается забить, — приводит слова тренера официальный сайт СКА.

— Что не так с большинством?

— Неточно бросаем. Перекрывают, ловят на себя. Работаем на тренировках, но не получается пока. Сегодня много было удалений, но не можем реализовать.

— Три поражения подряд — повод говорить о кризисе?

— Бывают черные полосы. Главное — работать, и все будет хорошо.

— Как команда себя чувствует физически?

— В первом периоде плохо. Может, разогревались долго, может, переизбыток эмоций. Какая-то суета была. На остальные два собрались, только вот овертайм...

— Бурдасов — серьезное усиление для СКА?

— Конечно, серьезное. Есть бросок, есть ум, есть руки.

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