Василий Токранов: «Бывают черные полосы. Главное — работать»
Защитник СКА Василий Токранов прокомментировал результат матча со «Спартаком» (2:3 ОТ).
— Впечатления хорошие только от второго и третьего периода. Играли, давили, но не реализовали моменты. Много большинства, но не получается забить, — приводит слова тренера официальный сайт СКА.
— Что не так с большинством?
— Неточно бросаем. Перекрывают, ловят на себя. Работаем на тренировках, но не получается пока. Сегодня много было удалений, но не можем реализовать.
— Три поражения подряд — повод говорить о кризисе?
— Бывают черные полосы. Главное — работать, и все будет хорошо.
— Как команда себя чувствует физически?
— В первом периоде плохо. Может, разогревались долго, может, переизбыток эмоций. Какая-то суета была. На остальные два собрались, только вот овертайм...
— Бурдасов — серьезное усиление для СКА?
— Конечно, серьезное. Есть бросок, есть ум, есть руки.
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