Василий Стрельцов: "На маленькой площадке хоккей более быстрый и контактный"

Нападающий "Адмирала" Василий Стрельцов в интервью "Известиям" отметил, что на маленькой площадке хоккей более быстрый.

– "Адмирал" одним из первых в КХЛ перешел на маленькие площадки. Это давало вашей команде преимущество?

– Конечно, давало. Разумеется, каждому хоккеисту нравится по-разному играть. Кому-то по душе на большой площадке играть, кому-то – на маленькой. На маленькой ты быстрее думаешь и принимаешь решения. И сам хоккей более быстрый и контактный. Мне кажется, в прошлом сезоне нам было лучше играть дома на маленькой площадке, чем на большой выездной. Тем более когда тренируешься на своем льду, быстрее привыкаешь к этим скоростям, и это позитивно сказывается на игре твоей команды.

– Тяжело привыкать к другим площадкам, когда отправляетесь на выездные матчи?

– Да, это непривычно. Но после одной-двух тренировок уже нормально. Особых сложностей нет.

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