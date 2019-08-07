Василий Стрельцов: "Адмирал" думает только о попадании в плей-офф"

Нападающий "Адмирала" Василий Стрельцов в интервью "Известиям" назвал задачу на новый сезон в КХЛ. В прошлом сезоне его команда заняла 12-е место в Восточной конференции.
– Следили за соперниками по Восточной конференции? На что на их фоне теперь может рассчитывать "Адмирал"?
– У нас задача одна: это плей-офф. А в остальном не смотрим, какие у нас соперники и какой состав. Надо выходить на лед и рубиться за победу. Независимо ни от чего. Не смотрим ни на соперников, ни на составы. Думаем только о попадании в плей-офф.
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https://iz.ru/907151/aleksei-fomin/dumaem-tolko-o-popadanii-v-plei
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