Пономарев: «Каждый матч против СКА имеет особо принципиальный характер»
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против СКА (4:2).
— Матч выдался напряженным и неоднозначным с точки зрения нашей игры, — сказал Пономарев. — Если быть откровенным, второй период стал для нас откровенно провальным. Соперник контролировал шайбу и оказывал серьезное давление. Будем работать над этим.
— Что произошло после ударного первого периода? Вы стали играть более расслабленно или соперник более сконцентрировано?
— Думаю, это один из тех вопросов, на которые вряд ли кто-то найдет однозначный ответ. Просто что-то изменилось. Лично я могу сказать, что каждый из нас продолжал работать с прежней самоотдачей. Но что-то не складывалось, какие-то моменты не получались. Однако, на третий период мы вышли совершенно другой командой и показали, что способны на большее.
— Для Никиты Серебрякова матч против СКА явно нес принципиальный характер. Был ли заметен его особый настрой или, возможно, излишнее волнение?
— Со стороны кажется, что он никогда не нервничает, но, по личному опыту могу сказать, каждый матч против СКА имеет особо принципиальный характер.
— Каково это когда ты играешь в гостях, но в моменте Ледовый скандирует в один голос «Авангард»?
— Я думаю, что это очень обидно для домашней команды, но для нас это выше любых похвал.
— Как проходит ваша адаптация в КХЛ? Можно ли говорить о том, что вы набрали оптимальную форму?
— Я думаю, что мне еще далеко до оптимальной формы. Есть множество аспектов, которые нужно улучшить и доработать в определенных направлениях, которые лично меня не устраивают. Не знаю, что сейчас думают тренеры, но я осознаю, что мне необходимо работать над некоторыми компонентами.
«Авангард» с 12 очками занимает второе место в Восточной конференции, СКА с 9 очками — на четвертой строчке Западной конференции.
Екатерина Смирнова
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