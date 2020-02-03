Василий Подколзин: «Рано думать о новом контракте»

Нападающий СКА Василий Подколзин признался, что не думал о возможности подписания нового контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

— Марченко и Морозов в этом году продлили контракты со СКА до 2022-го года. С вами наверняка переговоры тоже ведут?

— У меня есть еще соглашение на следующий сезон, поэтому рано думать о новом. Вообще даже не думаю о контракте, — цитирует Подколзина официальный сайт КХЛ.

— Вы стали играть по 12-13 минут за СКА. К концу матча не выдыхаетесь?

— Нет, все нормально. Здорово, что получаю столько времени. Недавно увидел, что сыграл 13 минут — уже круто.

— Существует мнение, что ваша тройка с Марченко и Морозовым не сможет всю концовку сезона так круто играть. Как вы считаете, физических и моральных сил хватит?

— Конечно, можем выдохнуться. Мы же люди! Но я сейчас чувствую себя прекрасно, думаю, ребята тоже. Понимаете, мы живем от матча к матчу, не загадываем, как и когда сыграем. Главное, что у нас между собой есть контакт: разговариваем, играем в пас, делаем все правильно. Надо, чтобы все это результат приносило.

— Почему у вашей тройки стало так круто стало получаться в КХЛ? Вы же в прошлом году играли вместе в Высшей лиге и так не жгли.

— Когда тебе дают такой шанс, то им нельзя не воспользоваться! Мы с ребятами сели, поговорили и решили, что другого может никогда не представиться. И, вроде бы, стало более-менее получаться.

— В матче с минским «Динамо» у вас была первая драка в КХЛ с Шейном Принсом, и вы вышли из нее победителям. Рассказывайте, как тренировались?

— Да это была простая злость от того, что я в том моменте был не виноват. Не знаю, почему он на меня полез. Чисто на эмоциях действовал. Посмотрел потом свои удары... Если боксер увидит, то скажет: «Что это за ужас вообще»? Над техникой нужно еще работать и работать.