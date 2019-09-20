Василий Подколзин: «Приятно, что тренерский штаб начинает мне доверять»

Нападающий СКА Василий Подколзин после окончания матча с «Динамо» (2:0) признался, что хотел бы получать больше игрового времени.

- Непростой получился матч. Довести игру до победы удалось за счет мастерства, — приводит слова Подколзина официальный сайт КХЛ. - Мы забили удачные голы, но переломной оказалась шайба в меньшинстве.

Доволен ли своим игровым временем? Я всегда пытаюсь быть на позитиве, сколько бы мне не дали сыграть. Приятно, что тренерский штаб начинает мне доверять, но реализацией я своей не доволен.

Как отношусь к маленьким площадкам? Мы уже адаптировались к этому. На них хоккей получается достаточно быстрым. Но лично мне больше нравится играть на канадских площадках, потому что нужно меньше двигаться.

Моя цель на сезон? Пока я даже один гол не могу забить. Буду набираться опыта и приобретать игровую практику. В чем матч с будущим соперником, ЦСКА, отличается от других? Иногда кажется, что за этот клуб играют роботы, который постоянно бегают и не устают. Игроки показывают быстрый хоккей, к которому нужно адаптироваться. В целом, ничего особенно во встречах с московскими армейцами нет — рядовой матч.

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