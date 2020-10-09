Василий Подколзин: «Никогда не задумывался о том, где бы я сейчас был, если бы уехал в Канаду»

Нападающий СКА Василий Подколзин объяснил, почему пока решил не ехать в Северную Америку. В НХЛ права на форварда принадлежат «Ванкуверу».

«Никогда не задумывался о том, где бы я сейчас был, если бы уехал в Канаду, — цитирует Подколзина сайт КХЛ. — Даже мыслей таких не было. Ни на секунду не пожалел о принятом решении. На драфте CHL меня выбрали без моего ведома, ехать туда я не собирался. Среди моих знакомых по сборной хватает ребят, которые уехали за океан, но это их путь. Им по нему идти. Парням нравится — пусть играют, изучают культуру другой страны. Но я в Россию чувствую себя дома. Понимаешь, что ты здесь свой. Спокойно можешь поговорить с тренерским штабом на родном языке. Хоккей вокруг развивается, и ты вместе с ним.

Мой выход из зоны комфорта заключается в том, я в 13 лет уехал из дома в интернат. Потом я перебрался из Подольска в Санкт-Петербург. Для меня переезд в большой город — это серьезные перемены. Решение остаться в России я принимал скорее интуитивно. Правильного ответа здесь быть не может. Я приехал в Питер — посмотрел город, условия и мне понравилось. Был вариант с «Локомотивом», так как мой детский тренер из Ярославля. Но выбор пал на СКА. За два года в Санкт-Петербурге появились любимые места, влюбился в этот город. Захотелось здесь купить квартиру. Невский проспект, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор...куда бы ни пришел — везде красиво».