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Василий Подколзин избежал серьезной травмы

17:34
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Нападающий СКА Василий Подколзин избежал серьезной травмы в матче КХЛ против «Спартака» (3:1) и продолжает тренировки, сообщил РИА Новости 17 февраля вице-президент армейского клуба Роман Ротенберг.

Подколзин по ходу второго периода в игровом эпизоде столкнулся с нападающим «Спартака» Йори Лехтеря и получил чувствительный удар по голове. 19-летний нападающий СКА покинул площадку с помощью партнеров и не смог выйти на третий период.

«Подколзин избежал серьезной травмы и продолжает тренировки», — сказал Ротенберг.

В текущем сезоне Подколзин провел 33 матча и набрал 11 (5+6) очков.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210217/podkolzin-1597857461.html

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