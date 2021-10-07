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Василий Кошечкин: «Для меня это своеобразное признание моих достижений как спортсмена»

17:12
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Голкипер Василий Кошечкин поделился эмоциями, после того как его игровую форму выставили в музее.

«Приятно, что моя форма стала частью хоккейной экспозиции в Государственном музее спорта. Для меня это своеобразное признание моих достижений как спортсмена. Тем более, насколько я знаю, в нынешней коллекции музея есть много экспонатов, принадлежавших когда-то величайшим отечественным хоккеистам, и быть таким образом причисленным к ним для меня большая честь», — сказал Василий Кошечкин сайту «Магнитки».

Теперь личные вещи выдающегося спортсмена являются частью коллекции Музея спорта. Они официально обрели статус музейных предметов и национального достояния. Об этом свидетельствует верительная грамота, врученная Василию Кошечкину директором Государственного музея спорта, членом Общественной палаты РФ Еленой Истягиной-Елисеевой.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/507596/

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Иван Шитик все материалы автора

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