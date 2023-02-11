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Каменев: «Ткачев хотел доказать СКА, что с ним зря расстались. Это хорошее качество»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший игрок СКА Василий Каменев высказался об игре нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева против питерской команды (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В этой встрече 27-летний форвард, который раньше выступал за СКА, оформил дубль в ворота своей бывшей команды.

«Ну, Ткачев — это игрок. Неординарное мышление, обводка, финты. В свое время я видел, как начинал в лиге Павел Дацюк. Вроде какой-то нескладный, неуклюжий, такое впечатление, на коньках еле держится. Но всю борьбу выигрывал, на клочке льда «разрывал» соперников. Такой же — Ткачев, если говорить об индивидуальных качествах. Нестандартный игрок. Нашел свою команду и своего тренера. Раньше же у него в «Авангарде» не получалось. Реваншистские настроения всегда присутствуют. У хорошего игрока есть спортивная злость. Плох тот, кто не хочет доказать бывшей команде, что с ним, например, зря расстались. Это дополнительный стимул и эмоции. Такое качество должно быть у каждого великого спортсмена», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ткачев провел за «Авангард» 58 матчей и набрал 51 (22+29) очков.

Его команда располагается на 5-м месте в турнирной таблице «Востока» с 75 очками за 61 встречу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vasilij-kamenev-tkachev-hotel-dokazat-ska-chto-s-nim-zrya-rasstalis-e-to-horoshee-kachestvo/
Владимир Ткачев (Авангард)
Владислав Каменев
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
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