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Сегодня, 02:15

Василий Каменев: «Пользу Кузнецов СКА принесет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев прокомментировал переход в СКА нападающего Евгения Кузнецова.

«То, что СКА приобрел такого игрока, — большое дело для клуба. Прежде всего, Кузнецов — хороший игрок, имя в мировом хоккее. Роман Борисович — молодец. Пользу Кузнецов СКА принесет. Еще Никита Зайцев из НХЛ пришел в СКА. Наши ребята потянулись домой. Хочется верить, что они тут будут играть на том же уровне, на каком играли за океаном. Будут держать себя в тонусе. Болельщикам интересно посмотреть, сравнить: вот наши игроки — а вот пришел из НХЛ топовый хоккеист. В чем разница? Большая ли она?

В Петербурге на матчах СКА всегда «ломится» стадион. Тем более что сейчас команда вернется из «СКА Арены», где нет условий для проведения матчей КХЛ, в Ледовый дворец. Я думаю, там будут аншлаги, и мне снова начнут звонить знакомые, приятели с вопросом: как достать билетик? Кузнецов — техничный, оригинальный игрок, показывает то, за что мы любим хоккей. Будет праздновать голы «птичкой», своим знаменитым способом. Это часть шоу, запоминается, привлекает внимание. Главное, чтобы он забрасывал шайбы и помогал СКА побеждать», — цитирует «РБ Спорт» Каменева.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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