Каменев: «Трибуны новой «СКА Арены» будут ломиться от зрителей»

Бывший игрок СКА Василий Каменев прокомментировал победу над «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча прошла на новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

«Эффект от новой арены чувствовался. Грандиозное открытие получилось, яркая победа. Думаю, большой импульс получит сейчас хоккей в Петербурге. Трибуны «СКА Арены» будут ломиться от зрителей. Всегда в таких матчах, на новом месте адреналину больше выделяется. Поэтому и результат такой. Хотя не могу назвать «Сочи» слабой командой. Просто армейцы поняли, что нельзя в такой день ударить в грязь лицом, хорошо настроились. И болельщики поддержали переезд команды рублем, заполнили трибуны «СКА Арены». Хотя матч был не из разряда топовых», — цитирует «РБ Спорт» Каменева.

СКА в 63 матчах набрал 89 очков и занимает первое место в Западной конференции. «Лада» провела столько же игр и набрала 73 очка — 7-е место в Восточной конференции.