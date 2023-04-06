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Сегодня, 23:00

Глотов: «Ключевой момент в игре — второй период. Достаточно плохо провели его»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий СКА Василий Глотов высказался о поражении своей команды в третьем матче финала Западной конференции против ЦСКА (0:4).

— Первый период был хороший, хорошее давление, — начал Глотов. — Заставляли защитников ошибаться. Ключевой момент в игре — второй период. Достаточно плохо провели его.

— В чем секрет вашей скорости?

— Наверное, это в плюс. Самое главное помогать команде. Важно не только бегать, но и открываться.

— Как правильно отреагировать на поражение?

— Никакой паники нет. Серия тем интереснее становится. У нас никто не сдастся.

— В чем вам нужно прибавить?

— В постоянстве. Нужно перенести игру из первого периода на все 60 минут. Реализацию нужно улучшать. Есть время проанализировать игру. Плюс тренеры подскажут. Просто нужно найти эту дырочку. Одна зайдет, забьем. На мой взгляд и ребят, не ЦСКА выиграл, а мы проиграли.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Четвертая игра также пройдет в Москве и состоится 8 апреля, начало — 17.00 мск.

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