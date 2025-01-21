Василий Глотов: «Кузнецов юморной, постоянно шутит»

Нападающий «Трактора» Василий Глотов в интервью «СЭ» рассказал об игре в одной команде с форвардом СКА Евгением Кузнецовым.

— Чем тебя удивил Евгений Кузнецов?

— Женя Кузнецов — очень смешной парень. Он мой сосед по всем раздевалкам: я его наслушался уже с первых дней. Он очень юморной, постоянно шутит. Видно, что играл на очень высоком уровне много лет. По мелким деталям заметно, как он подходит к матчам. Стараешься у него учиться постоянно. Думаю, что в любом возрасте можно научиться новому.

— Разыгрывал тебя как-то?

— Он Марата Хайруллина любит разыгрывать. С ним мы поставили границы, что друг друга не трогаем. Любит Марату во время дневного сна крикнуть, чтоб он проснулся. Он юморист — с нуля может любую шутку придумать. Женя импровизатор.