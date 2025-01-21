Василий Глотов: «Кузнецов юморной, постоянно шутит»
Нападающий «Трактора» Василий Глотов в интервью «СЭ» рассказал об игре в одной команде с форвардом СКА Евгением Кузнецовым.
— Чем тебя удивил Евгений Кузнецов?
— Женя Кузнецов — очень смешной парень. Он мой сосед по всем раздевалкам: я его наслушался уже с первых дней. Он очень юморной, постоянно шутит. Видно, что играл на очень высоком уровне много лет. По мелким деталям заметно, как он подходит к матчам. Стараешься у него учиться постоянно. Думаю, что в любом возрасте можно научиться новому.
— Разыгрывал тебя как-то?
— Он Марата Хайруллина любит разыгрывать. С ним мы поставили границы, что друг друга не трогаем. Любит Марату во время дневного сна крикнуть, чтоб он проснулся. Он юморист — с нуля может любую шутку придумать. Женя импровизатор.
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|25
|20
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|8
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|Куньлунь РС
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|П
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|18
|67
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|16
|62
|3
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|30
|16
|62
|4
|Металлург Мг
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|19
|61
|5
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|6
|Авангард
|46
|24
|22
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
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26.01
|21.01
|19:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|21.01
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
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