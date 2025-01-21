Василий Глотов: «Не придал огромного значения интересу «Питтсбурга»
Нападающий «Трактора» Василий Глотов в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от обмена из СКА в челябинский клуб накануне дедлайна.
— Как воспринял переход в «Трактор»?
— Нормально, профессионально подошел к этому. Понимаю, что это может с любым произойти. Я не исключение. Просто позвонили, попросили спуститься, поговорить. Пообщались с Романом Борисовичем Ротенбергом, все нормально.
— Удивился?
— Да. Не мог в это поверить, когда мне позвонили. Думал: обалдеть! Потом воспринял как должное.
— Ты уже был старожилом СКА. Насколько тяжело уезжать?
— Ко всему персоналу, ко всей команде, к городу — ко всем привык. Меня очень порадовала реакция всех, кто мне звонил. Я был польщен.
— Следил за матчами «Трактора»?
— Помню, когда они приезжали в Питер, я обалдел от организованности команды. Много месяцев не видел их игру, буду впитывать, как губка. Видно, что игра команды отличается от того, что было в прошлом году.
— Как отнесся к новости об интересе «Питтсбурга»?
— Воспринял нормально, но не придал огромного значения. Каждую игру могут звонить, могут писать. Но это не дает гарантий, ничего вообще не значит. Надо будет думать в конце сезона по поводу отъезда. Для начала надо выиграть Кубок Гагарина.
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