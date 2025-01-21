Василий Глотов: «Увидел ребенка через час после рождения, а потом уехал на месяц»
Нападающий «Трактора» Василий Глотов в интервью «СЭ» рассказал о том, как изменилась его жизнь после рождения ребенка.
— Что тебе помогает отвлечься от хоккея, неудач?
— Сын мой. Супруга брала его в прошлом плей-офф на одну из игр, но ему было сложно. Дома переключаешься с игрока на папу, это сразу отвлекает тебя. Семья — номер один. Когда есть свободное время после сезона, ты переключаешься на них.
— Какие главные открытия сделал в себе после рождения ребенка?
— Начинаешь по-другому смотреть на вещи, которые тебе говорят и говорили родители. Смотришь на рассуждения молодых ребят в команде: что они говорят о тренировочном процессе, семье. Нельзя сказать, что мир перевернулся, но фокус сместился точно. Ты теперь несешь ответственность за другого человека, чтобы вокруг него была атмосфера тепла, доброты и заботы.
Сейчас он постарше, любим с ним в театр ходить. Супруга берет его в библиотеку, он читать любит. Каких-то открытий у меня не было. Режим жизни особо тоже не изменился.
— Что было самым сложным?
— Я присутствовал во время родов, супруга у меня умничка. Наверное, был час после родов — я поспал. И сразу уехал на сборы. Это было очень тяжело, особенно для супруги. Она приезжает домой и не знает, что делать.
Мы ходили на все курсы, родители много чего подсказывали. Но это новые ощущения, и меня еще нет рядом. Ей было очень тяжело. Мне тоже. Я не мог ей никак помочь. Но я понимал, что я должен быть с командой на сборах. Получилось так, что я увидел ребенка в первый час после его рождения, а потом только через месяц.
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