Глотов — о 100 очках за СКА: «Я благодарен за доверие со стороны штаба»
Нападающий СКА Василий Глотов прокомментировал то, что набрал 101 очко за питерский клуб.
28 октября Глотов набрал 2 (1+1) очка в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (6:3).
— Я думаю, это в моменте, может быть, не так замечается. Больше спустя какое-то время анализируется, особенно в летний период. Я, во-первых, благодарен за доверие со стороны штаба, потому что без доверия я не выхожу на поле и, соответственно, ничего не могу. Во-вторых, у меня прекрасные партнеры. Невероятно много происходит из-за химии между партнерами и их действиями. Иногда они не отмечаются в результатах, но много работы происходит. Наверное, это говорит о том, что я уже какое-то определенное время провел в клубе. Мне очень приятно, что клуб мне доверяет, — сказал Глотов после матча.
СКА одержал 7-ю победу подряд. Команда Романа Ротенберга с 31 очком занимает 2-е место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 19 очками — на 7-й строчке «Востока».
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|9
|22
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|19
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|9
|21
|9
|Витязь
|20
|10
|10
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|19
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|14
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|15
|6
|32
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|12
|8
|26
|3
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|11
|6
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|4
|Металлург Мг
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|10
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|21
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|8
|13
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|6
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|10
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|20
|7
|Сибирь
|19
|9
|10
|19
|8
|Адмирал
|19
|8
|11
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|20
|5
|15
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|28.10
|17:00
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Трактор – Автомобилист
|4 : 5
|28.10
|19:30
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СКА – Сибирь
|6 : 3