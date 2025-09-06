Глотов: «Не считаю, что «Трактор» сыграл плохо с «Локомотивом»

Нападающий «Трактора» Василий Глотов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2 Б) в матче Кубка открытия КХЛ сезона-2025/26.

«Тяжело что-то сказать, найти слова, потому что в первой игре сезона совсем другие ощущения, чем в летних матчах. У нас был накал в матче. Не считаю, что «Трактор» сыграл плохо. Чего ждали от «Локомотива», то и получили — очень активную игру. Соперник чуть-чуть изменился. Думаю, мы должны лучше реализовывать моменты — их было не так много, как хотелось бы. У нас долгий путь, нужно отшлифовать нашу структуру. Хорошо, что взяли одно очко, но недовольны этим. Буллиты нужно исполнять лучше, это мастерство, а не лотерея», — приводит официальный сайт КХЛ слова Гру.

В следующем матче FONBET чемпионата КХЛ «Локомотив» сыграет против «Северстали» 9 сентября, а «Трактор» 7-го встретится с «Барысом».